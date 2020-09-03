Мнение: Когда Пушкинский музей был Музеем подарков Сталину

03.09.2020, 12:05, Разное

Григорий Козлов пишет в своей интереснейшей статье о трудных годах ГМИИ:

…Как только контролеры вернулись в ГМИИ имени Пушкина, который стал теперь выставкой подарков Сталину, они получили докладную директора-распорядителя музея Иллариона Барашко. Он писал, что вся научная и учетная работа просто парализована. При катастрофической нехватке специалистов из музея уволены 29 сотрудников. Это были люди, не прошедшие проверку органов (выставка подарков была режимным объектом). Так что горы трофеев стало просто некому учитывать и хранить.



Фото из проекта про историю ГМИИ

«На 1 янв. 50 года положение с хранением, учетом и охраной в корне ухудшилось. В 14 залах музея настроены из леса и фанеры стенды, достигающие 6 метровой высоты, обитые драпировочной легковоспламеняющейся материей. Все экспонаты выставки подарков представляют собой также легковоспламеняющийся материал. Стендами загорожены все входы в экспозиционные залы, отведенные под хранилище музейных ценностей. Электрооборудование выставки увеличено по сравнению с электросетью музея в 4 раза, причем электрооборудование выставки представляет собой "времянку", которая опоясала весь музей (проложено около 5 500 метров резинового кабеля по полу, стенам и чердаку музея), электролампы направленного света (зеркальные) создают ненормальную, повышенную температуру особенно на 2 этаже музея, где рядом, в хранилищах находятся музейные ценности, требующие нормальной температуры».

А гореть на выставке подарков Сталину было чему. Взять хотя бы скульптуры вождя из антрацита, вырубленные шахтерами Силезии. К моли, сожравшей трофейные гобелены, добавилась всякая живность, которая развелась в коробках сгнивших конфет и печенья. Чекисты долго не разрешали музейщикам выбросить эти народные подношения вождю. Только одно изменилось в лучшую сторону: здание на Волхонке стали охранять как зеницу ока, даже привезли собак.

Улучшили и пожарную охрану: купили не одну углекислотную установку, которую годами выпрашивал музей, а сразу пять. На крышу поставили вторую пожарную лестницу и в авральном порядке начали строить пожарный водопровод. Но пока суть да дело, нашли временный и очень оригинальный выход с пожарным водоснабжением. Барашко писал: «В центре музея поставлен резиновый резервуар с наполняемостью в 4 тонны воды, пожарный насос со шлангами, достигающими крайних точек музея».

Пожарный водопровод построили уже к концу января 1950 года, он существует до сих пор. Сталин на выставку так ни разу не пришел. Прислал Светлану с Василием — наверное, им не понравилась. По результатам проверки Министерства Госконтроля вышло постановление Совета Министров СССР «О неудовлетворительном состоянии…». А «козлом отпущения» стал директор-распорядитель музея Илларион Матвеевич Барашко, уволенный после проверки.

https://strana-oz.ru/2006/1/vystavka-podarkov-i-v-stalinu-imeni-a-s-pushkina