Мнение: Ампулы Ринка

03.09.2020, 12:04, Разное

Лондон и Евросоюз потребовали привлечь к ответственности причастных к отравлению Навального. Украина призвала ввести против России новые санкции.

Снова напомнил о себе профессор-химик Леонид Ринк, один из создателей «Новичка». Ринк всем раздает интервью, в которых «научно доказывает», что Навальный не мог быть отравлен «Новичком», потому что этот яд рассчитан не на «убийства отдельного человека, поскольку эта система способна уничтожить воинскую часть».

Интересное заявление. Особенно в свете уголовного дела о продаже яда, фигурантом которого был сам Леонид Ринк.

Во время допроса 29 августа 2006 года Леонид Ринк показал.

«Про ампулу с отравляющим веществом Ринк рассказал следующее: у него возник конфликт с неким Рябовым. Этот Рябов пришел к Ринку и сказал, что «ему необходимо отравляющее вещество, чтобы отравить собаку». Ринк передал ему яд против крыс. Но Рябов пришел снова, «сказал, что яд нужен не для собаки, а для человека, стал угрожать, что если я не сделаю ему этого яда, то мне будет плохо», — рассказал следствию Ринк.

«Так как я боялся угроз Рябова, который был связан с преступными элементами, то я согласился достать ему такой яд. Я попросил на работе в синтетической лаборатории, где я уже много лет не работал, у К. (фамилия сотрудника есть в редакции) поискать сырье для изготовления более токсичного вещества <…>. Для того чтобы она не волновалась, я ей сказал, что это надо для в/ч. <…>. Но К. указанного сырья не нашла и сказала мне, что есть сырье для изготовления токсичного вещества другого типа. Как из дифторида делать отравляющее вещество, К. знала хорошо, т. к. это было темой ее кандидатской диссертации. Оборудование в лаборатории было стандартное: колбы, вытяжка и т. д. Во время синтеза вещества она применяла стандартные меры техники безопасности при работе с такого класса веществом. <…> Я при этом не присутствовал, дал ей задание и ушел. В комнате все время кто-то находился, две лаборантки, но так как я предупредил К., чтобы она на эту тему не распространялась, лаборантки ничего не знали. Я ее предупредил об этом, так как это был «левый» заказ и не желал, чтобы об этом кто-то знал третий. Она не возражала, так как я сказал, что ее работа будет оплачена, а ей очень нужны были деньги.

Вещество, которое я собирался получить, науке известно, оно неоднократно синтезировалось специалистами института <…>. Оно составляет гостайну. Это вещество отличается от <…> боевого вещества по своей химической формуле, однако по токсичности оно сравнимо в Vx. Вещество известно узкому кругу специалистов <…>.», — рассказал на допросе Ринк. По его словам, сразу синтезировать нужное вещество у сотрудницы не получилось, тогда Ринк, как сказано в протоколе, «порекомендовал добавить необходимое количество компонентов».

«После этого она переделала синтез и <…> на следующий день <…> мы с ней разлили по ампулам полученное вещество и запаяли их. Всю работу проводила К. Вещества было примерно грамм, как мне кажется, мы его разлили в ампулы, примерно по 0,25 грамма, столько вещества вошло в них. <…> Полученные ампулы я унес к себе домой и положил их у себя в гараже. Где-то <…> в декабре 1994 года ко мне пришел Рябов, и я ему отдал ампулу <…>.

Остальные ампулы оставались у меня. Впоследствии я передал еще две ампулы. Возможно, у меня была еще пятая ампула с этим веществом, неполная, я ее для себя называл «пробником». Там вещества было <…> меньше, чем в обычной ампуле, примерно 0,02 гр. После передачи ампул Рябову у меня оставалась одна ампула и этот «пробник». Впоследствии я передал эту ампулу Артуру Таланову, о чем уже давал показания. В количестве ампул я могу ошибиться, так как прошло много времени, я мог что-то забыть. <…>»

«При передаче я, естественно, инструктировал человека о мерах безопасности при обращении с этим веществом. Я Таланову говорил, что вещество действует при нанесении и на кожу человека, и при попадании вещества с пищей в организм. Я ему говорил, что признаки смерти будут как при сердечном заболевании. Дозы вещества, находившегося в ампуле, достаточно для смертельного отравления человека».

Отсюда

Возникает резонный вопрос. Ампул было пять. Одной ампулой, по всей видимости, убили банкира Ивана Кивелиди. Кто жертвы еще четырех ампул? Скрипали? Навальный? Или эти ампулы пока еще ждут своего часа?

На снимке: профессор-химик Леонид Ринк, фотография отсюда