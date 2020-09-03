Назван повышающий риск развития рака цвет волос

03.09.2020, 11:56, Разное

Ученые назвали цвет волос, который существенно повышает шансы развития рака. Перед тем, как сделать подобный вывод, они провели анализ данных 117 тысяч женщин из Бостона.

Представительницы слабого пола, использующие в домашних условиях стойкую краску для волос, не подвергались огромному риску развития большинства видов рака. В то же время исследователи обнаружили, что натуральный цвет влияет на развитие онкологии различного типа.

В начале исследования женщины были здоровы. За 36 лет наблюдений они установили, что применение краски для волос не провоцирует поражение головного мозга, легких, толстой кишки, мочевого пузыря. Однако исследователи зафиксировали риск появления базальноклеточной онкологии кожи. При этом заболевание могло развиться в большей степени у тех, кто от природы имел светлый оттенок волос.

Также исследователи зафиксировали риск появления рак груди и яичников. Показатели возрастали, исходя из нарастающего количества красителей. При использования перманентной краски женщинами с темными волосами приводила к увеличению риска развития лимфомы Ходжкина.