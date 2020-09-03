Финалист «Битвы экстрасенсов» Леденев предупредил о надвигающейся мировой опасности

03.09.2020, 11:56, Разное

В микроблоге Instagram Анатолий Леденев, финалист программы «Битва экстрасенсов», предупредил подписчиков об опасности, которая надвигается на всю планету Ясновидящий провел ритуал в полнолуние и ему пришло видение, о котором он поспешил рассказать.

По словам шамана, перед ним предстали «горы, лес и северная земля». Анатолий Леденев разглядел плато, на котором расположены столбы, где-то рядом с северным морем. Финалист 12-й программы пояснил о человеке, которого зовут Максим. Он пребывает в плену в какой-то стране и знает важную информацию, поэтому его обязательно нужно спасти. При этом ясновидящему явились люди, которые могут его освободить, а также слово «чужанИн». Он попросил тех, кто знает его смысл, написать об этом в комментариях.

Как отмечает издание «Слово и Дело», Анатолий Леденев очень обеспокоен своим видением в полнолуние. Финалист программы «Битва экстрасенсов» уверяет, что если этого пленника северянам не удастся найти, то над всей Землей нависнет огромная угроза. В конце своего обращения шаман пожелал всем фолловерам долголетия и здоровья.