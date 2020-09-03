Селена Гомес рассказала о своем диагнозе и чувстве, что она «сумасшедшая»

03.09.2020, 11:53, Разное

Селен Гомес призналась, что после постановки диагноза ее жизнь кардинально изменилась. Из-за затяжной депрессии и панических атак 28-летней певица казалось, что он «сумасшедшая».

Психическое здоровье Селены Гомес пошатнулось после того, как она рассталась с Джастином Бибером и узнала о том, что у нее волчанка. Аутоиммунное заболевание, при котором системно поражаются различные сосуды и органы, требовало приема лекарственных препаратов. Из-за них певица стремительно набрала вес, что спровоцировало появление различных комплексов. Артистка стала неуверенной в себе и долго шла к тому, чтобы не обращать внимание на критику хейтеров.

Ситуация усугубилась тем, что точный диагноз Селене Гомес поставили не сразу. Через некоторое время она узнала, что страдает от биполярного расстройства. Все это время знаменитость чувствовала себя «сумасшедшей». Кроме этого, три года назад звезде из-за волчанки пересадили почку. Свой орган Селене Гомес отдала близкая подруга – актриса из США Франсия Райса. Певица благодарна семье и друзьям, которые поддерживали ее в трудный период жизни.

На данный момент Селена Гомес работает над собственной линией косметики под названием Rare Beauty. 28-летняя артистка хочет доказать девушкам, что благодаря правильному макияжу можно себя чувствовать «на высоте», независимо от того, какая фигура или внешность.