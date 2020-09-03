Лолита Милявская собралась замуж в шестой раз

03.09.2020, 11:53, Разное

Российская эстрадная певица Лолита Милявская поделилась с Пятым каналом подробностями карьеры и личной жизни. Оказывается, эпатажная звезда собралась замуж в шестой раз, это произойдёт на сцене театра.

Лолита Милявская у всех на слуху в связи с громким разводом: официально по суду отношения с 5 мужем закончились, осталось выписать его из квартиры, однако тренер по сквошу Дмитрий Иванов всячески препятствует этому. Тем не менее, личная жизнь незаурядной исполнительницы бьёт ключом. Фанаты даже заметили поразительные перемены во внешности звезды: Милявская похудела на 14 килограммов, помолодела, сменила причёску. Вот только информацией о своём новом избраннике 56-летняя ведущая ток-шоу «Лолита. Без комплексов» практически не делится. Известно только, что её бойфренд моложе на 8 лет, он состоялся в жизни, знаменитость отшучивается, что никакой дед ей не нужен.

Также у Лолиты Милявской произошли перемены и в карьере: она вошла в состав труппы столичного театра, примерив на себя образ купеческой дочери в гоголевской «Женитьбе». Исполнительница хита «Песня о женской дружбе» не требует особого отношения к себе, не нуждается в отдельной гримёрке и в высоком гонораре, а вот к своей игре относится очень трепетно, являясь самым жёстким критиком. Художественный руководитель театра утверждает, что Милявская с её опытом браков прекрасно справится с этой ролью.

Героиня, которую сыграет Лолита Милявская в новом сезоне, дама в возрасте, готова на всё ради заветного штампа в паспорте, даже если суженый женится по расчёту. Артистка вспоминает, что и в жизни был один раз, когда она вышла замуж от нечего делать, а в целом сочеталась узами брака исключительно по любви.