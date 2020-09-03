Фотограф запечатлел восхищенный взгляд сына Валерии на невесту

03.09.2020, 11:53, Разное

Фотограф запечатлел восторженный взгляд сына певицы Валерии Арсения Шульгина на невесту в свадебном платье. Трогательными кадрами с церемонии бракосочетании в Instagram поделилась его новоиспеченная супруга Лиана Волкова.

28 августа Арсений Шульгин и Лиана Волкова узаконили свои отношения. После росписи в ЗАГСе пара пригласила всех на пышный банкет в один из ресторанных комплексов. Там присутствовали родственники и друзья пары, а также звезды отечественного шоу-бизнеса. Для гостей выступала Юлия Зиверт, Jony, Эмин Агаларов, Artik&Asti. Первый танец молодых состоялся под живое исполнение Валерии.

Только спустя несколько дней после свадьбы Лиана Волкова поделилась профессиональными фотографиями. На одной из них запечатлен восторженный взгляд Арсения Шульгина на невесту в элегантном свадебном платье.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что пара является очень искренней. Они пожелали молодой семьи крепкой любви и взаимопонимания. Напомним, что Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной в июле. Он пригласил ее в ресторан с панорамными окнами, а когда на время отошел, Лиана Волкова на башне «Меркурий» увидела фразу: «Ты выйдешь за меня замуж?». Все это время пару снимали скрытые камеры. Возлюбленная сына Валерии без раздумий дала положительный ответ.