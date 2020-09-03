Минфин опроверг введение налога на продажу через Avito

03.09.2020, 11:48, Новости дня

Минфин не предлагал введение новых налогов с продаж подержанных вещей на электронных торговых площадках, сообщило ведомство.

«Минфин РФ не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Авито) и социальных сетей», – цитирует РИА «Новости» заявление министерства.

В четверг издание «Ведомости» сообщило, что с продаж подержанных вещей на сетевых торговых площадках, таких как Avito, планируется взимать налог.

В среду в Госдуме предложили законопроект об отмене в РФ транспортного налога.