Минфин опроверг введение налога на продажу через Avito

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03.09.2020, 11:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМинфин не предлагал введение новых налогов с продаж подержанных вещей на электронных торговых площадках, сообщило ведомство.

«Минфин РФ не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Авито) и социальных сетей», – цитирует РИА «Новости» заявление министерства.

В четверг издание «Ведомости» сообщило, что с продаж подержанных вещей на сетевых торговых площадках, таких как Avito, планируется взимать налог.

В среду в Госдуме предложили законопроект об отмене в РФ транспортного налога.



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