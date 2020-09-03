Онлайн-сервисом по реновации воспользовались более 100 тыс. москвичей

03.09.2020, 11:48, Новости дня

Более 100 тыс. человек воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации» на официальном портале правительства Москвы.

Сервис позволяет узнать, какие документы нужны для переселения, что необходимо сделать для докупки дополнительной жилплощади, а также понять схему действий после получения ключей от новой квартиры, сообщается на сайте московского правительства.

Инструкцией «Переезд по программе реновации» воспользовались уже более 106 тыс. москвичей, из них свыше 75,5 тыс. – в этом году. Сервис появился в ноябре 2019 года.

«Правительство Москвы постоянно работает над тем, чтобы создавать услуги и сервисы, которые помогают москвичам решать важные для них вопросы. Также создаются и качественно новые сервисы, которые могут проконсультировать жителя и подсказать ему путь решения задачи. Онлайн-инструкция «Переезд по программе реновации» стала первым таким сервисом. Это персонализированный помощник, который не просто предоставляет инструкцию, но и делает ее актуальной для конкретной жизненной ситуации», – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что онлайн-помощник предназначен для горожан, чьи дома вошли в программу реновации и которым предстоит переезжать в новое жилье. С помощью сервиса можно узнать, какие документы нужны для переселения и что необходимо сделать для докупки жилплощади, а также понять порядок действий после получения ключей от новой квартиры.

«Инструкция была создана по поручению мэра Москвы в помощь участникам программы. Получить пошаговый план для всех этапов переезда можно без авторизации на портале mos.ru. Для удобства пользователей страница сервиса дополнена ссылками на городские онлайн-услуги, которые могут понадобиться на определенных этапах», – рассказал Сергей Левкин.

Найти сервис можно в каталоге услуг на mos.ru. Он расположен в разделе «Жилье, ЖКУ, двор».

В феврале 2020 года онлайн-инструкция «Переезд по программе реновации» была признана популярным российским сервисом на рынке недвижимости. Она вошла в топ-10 сервисов, с помощью которых можно получать госуслуги вне специализированных офисов. Список составлен Федеральной кадастровой палатой.

Сервис разработали специалисты столичных департаментов градостроительной политики и информационных технологий.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года, в нее вошли 5174 дома. Сформирован перечень из 464 стартовых площадок. С начала реализации программы новые квартиры получили уже более 19,5 тыс. москвичей.