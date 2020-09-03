Раскрыты схемы мошенничества в банкоматах России

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03.09.2020, 11:43, Разное

По словам эксперта, для хищения денег с помощью банкоматов могут применяться как технические средства, так и социальные методы. Первая схема мошенничества состоит в том, что преступники используют накладки на клавиатуру банкомата и дополнительные считыватели карт – скиммеры.

Еще один способ отъема средств у россиян – подглядывание за вводом пин-кода карты. Также Рогозин отметил, что некоторые аферисты могут якобы забыть карту в банкомате, а когда карту вернут, они заявят о том, что с нее украли деньги.

Прежде всего, эксперт рекомендует пользоваться банкоматами, которые находятся или в отделении банка, или в больших торговых центрах, где под них отводится отдельная открытая площадка под видеокамерами. Кроме того, при работе с банкоматом Рогозин рекомендует убедиться, что никто не стоит за плечом. Если вокруг много народу, лучше закрыть рукой клавиатуру при вводе пин-кода.

Ранее специалисты рассказали, что мошенники в последнее время все чаще устанавливают на уличные банкоматы специальные считыватели данных и ПИН-кодов карт. Их можно заметить самостоятельно, поскольку они отличаются от основного устройства по цвету или не плотно прилегают к нему.

Недавно эксперты из Ростелекома поделились методами борьбы со схемами мошенничества в Сети. Они посоветовали избегать любых неизвестных устройств и не подключать их к компьютеру,



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