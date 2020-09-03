Правильное отношение – Личное мнение

03.09.2020, 11:34, Разное

Вы знаете, сколько в среднем красивая женщина живёт у российского богатого мужика?

Три года. А дальше — всё, в утиль или меняет владельца.

То есть, её, как и кредитный автомобиль, совершенно не берегут. Эксплуатируют в хвост и в гриву, а потом меняют на новую.

Селяви. Таков российский менталитет. Выжать все соки, а потом выбросить.

Ну, ладно — богатые. У них денег много. Они могут позволить себе менять так и женщин, и автомобили.

Но почему я говорю именно о российском менталитете? Да потому, что все мы точно так же относимся ко всему.

Возьмёт оладушек машинку в кредитик. Платит, потеет, лишает сыра и колбасы семью, чтобы расплатиться с банком. Сам при этом гоняет на этой машине, жжёт покрышки, перегревает двигатель, не меняет масло, бьёт о бордюры, а потом избавляется от ещё новой, но уже полностью убитой тачки.

Менталитет такой.

Мы любим критиковать условный Запад. Мол, общество потребителей и всё такое. Но знаете, что меня сильно поразило на том самом «западе»? Вот немец свой автомобиль холит-лелеет, и он ему служит верой и правдой лет 20.

И жён, кстати, они тоже меняют не так уж и часто. Берегут, вкладываются в их красоту и здоровье, а меняют только ближе к пенсии, как Безос.

К чему это я? К красивым зубкам — это признак молодости, красоты и здоровья.

Хорошо, что многие это начали понимать, но плохо — не до конца, относясь со свойственной нам спецификой к делу.

Вот сделает девушка себе виниры или поставит дорогущий имплант. А потом совершенно не бережёт то, что стоило ей множества бессонных ночей.

Проходит всего пара лет и виниры, и импланты, и коронки превращаются в дрянь.

А всё почему? До потому же, почему и с двигателем кредитной тачки оладушка — нет адекватного обслуживания.

Вы знали, дорогие мои обладательницы красивых сделанных зубок, что чистить виниры обычной пастой нельзя?

Вы экономите на уходе за ними, а потом они превращаются в потрескавшуюся слоновью кость — такую же жёлтую, грязную и винтажную.

Люди ставят дорогие виниры или коронки, а затем не ухаживают за ними и не пользуются специальными пастами, и это — странно. Или чистят обычной абразивной пастой, стирая поверхностный слой керамики и превращая дорогую работу доктора в потрескавшуюся пластмассовую улыбку.

Давайте менять такой глупый поведенческий патерн? Если вы тратите деньги, инвестируете в себя, то берегите то, что имеете!