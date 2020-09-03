 

Hyundai рассекретил новый кроссовер Tucson четвертой генерации

03.09.2020, 11:31, Новости дня

Обновленный южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson официально рассекретят 14 сентября.

Поклонникам модели уже доступны тизерные изображения, на которых можно рассмотреть дизайн кузова автомобиля. В свою очередь, передняя часть максимально отличается от предшественника. Также заявлено, что новинка имеет увеличенную решетку радиатора и стильные ходовые огни. Кроме того, по шпионским кадрам можно увидеть модернизированную головную оптику.

Более агрессивный и дорогой вид придают также колесные диски на 19 дюймов, а также светодиодная полоса, соединяющая задние фонари. Разработчики пока не называют точных технических характеристик нового паркетника Hyundai Tucson до премьеры.  



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