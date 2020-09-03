Суд признал незаконной телефонную слежку, раскрытую Сноуденом

03.09.2020, 11:25, Новости дня

Через семь лет после того как бывший подрядчик Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден раскрыл информацию о масштабном отслеживании телефонных разговоров американцев, апелляционный суд признал эту программу незаконной.

Суд также пришел к выводу, что руководители американской разведки, которые публично защищали ее, говорили неправду.

В постановлении Апелляционный суд 9-го округа заявил, что система, тайно собиравшая данные о телефонных разговорах миллионов американцев без соответствующих ордеров, нарушала Закон о негласном наблюдении в целях внешней разведки и, возможно, была неконституционной.

Сноуден, который бежал в Россию после сделанных в 2013 году разоблачений, и которому в США предъявлены обвинения в шпионаже, написал в Твиттере, что постановление суда подтвердило правоту его решения обнародовать свидетельства слежки, которой занималось АНБ внутри страны.

«Я не мог себе представить, что доживу до того момента, когда наши суды осудят действия АНБ как незаконные, и в том же постановлении поставят мне в заслугу раскрытие информации о них», – заявил Сноуден.