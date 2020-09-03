 

Суд признал незаконной телефонную слежку, раскрытую Сноуденом

03.09.2020, 11:25, Новости дня

Через семь лет после того как бывший подрядчик Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден раскрыл информацию о масштабном отслеживании телефонных разговоров американцев, апелляционный суд признал эту программу незаконной.

Суд также пришел к выводу, что руководители американской разведки, которые публично защищали ее, говорили неправду.

В постановлении Апелляционный суд 9-го округа заявил, что система, тайно собиравшая данные о телефонных разговорах миллионов американцев без соответствующих ордеров, нарушала Закон о негласном наблюдении в целях внешней разведки и, возможно, была неконституционной.

Сноуден, который бежал в Россию после сделанных в 2013 году разоблачений, и которому в США предъявлены обвинения в шпионаже, написал в Твиттере, что постановление суда подтвердило правоту его решения обнародовать свидетельства слежки, которой занималось АНБ внутри страны.

«Я не мог себе представить, что доживу до того момента, когда наши суды осудят действия АНБ как незаконные, и в том же постановлении поставят мне в заслугу раскрытие информации о них», – заявил Сноуден.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Трамп оценил идею добавить свое лицо к барельефам президентов США на горе Рашмор

26.06 / ЕС не стал открывать границы с Россией с 1 июля

20.08 / США потребовали от Румынии не покупать оборудование 5G у Huawei

10.08 / Лукашенко заявил о причастности к беспорядкам России, Украины, Польши и Чехии

10.08 / Стало известно об удержании Тихановской в здании ЦИК Белоруссии

18.08 / Президент Мексики готов опробовать российскую вакцину от COVID-19

29.08 / “Очередной шаг на пути уничтожения”. В НАБУ отреагировали на решение КСУ о неконституционности назначения Сытника

06.07 / Болельщики “Зенита” торжественно встретили команду в аэропорту Санкт-Петербурга

14.08 / В Беларуси из СИЗО выпустили украинцев Реуцкого и Васильева

19.07 / Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в оккупированном Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска