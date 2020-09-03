Актер и композитор Матвейчук тайно женился в Швейцарии

03.09.2020, 11:23, Разное

Влюбленные успели отпраздновать торжество еще до вспышки

коронавирусной инфекции. Медовый месяц пара провела в Швейцарии.

В личном микроблоге избранница артиста опубликовала снимки

свадебной фотосессии. По словам Елены Глазковой, в момент создания фото она

носила ребенка под сердцем.

Супруга Матвейчука выразила надежду, что сможет еще раз

приехать в Швейцарию, ведь из-за плохого самочувствия она не смогла в полной

мере насладиться местными красотами.

“Столько хотелось посмотреть еще, эх! Но надеюсь, мы еще

вернемся. Может даже полным составом, но попозже”, – написала Елена.

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Публикация от Елена Глазкова���� (@eglazkova) 2 Сен 2020 в 4:54 PDT

“Ребятки! Вы очень красивые и счастливые))) Вы друг другу на

пользу идете, однозначно!!! Счастья вашей семье!!! (здесь и далее орфография и

пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Замечательная пара! Мои огромные

поздравления! Будьте счастливы долго-долго! Вы просто сказочная принцесса на фото!

Отличный снимок!” – поздравляют счастливых влюбленных подписчики.

Напомним, в середине августа Елена Глазкова подарила Глебу Матвейчуку сына. Артист опубликовал фото из роддома. У пары уже подрастает дочь

Алиса, которая родилась в сентябре 2018 года.

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Публикация от Елена Глазкова���� (@eglazkova) 16 Авг 2020 в 11:46 PDT