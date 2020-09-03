 

Актер и композитор Матвейчук тайно женился в Швейцарии

03.09.2020, 11:23, Разное

Влюбленные успели отпраздновать торжество еще до вспышки
коронавирусной инфекции. Медовый месяц пара провела в Швейцарии.

В личном микроблоге избранница артиста опубликовала снимки
свадебной фотосессии. По словам Елены Глазковой, в момент создания фото она
носила ребенка под сердцем.

Супруга Матвейчука выразила надежду, что сможет еще раз
приехать в Швейцарию, ведь из-за плохого самочувствия она не смогла в полной
мере насладиться местными красотами.

“Столько хотелось посмотреть еще, эх! Но надеюсь, мы еще
вернемся. Может даже полным составом, но попозже”, – написала Елена.

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Публикация от Елена Глазкова&#55357;&#56440;&#55357;&#56856; (@eglazkova) 2 Сен 2020 в 4:54 PDT

“Ребятки! Вы очень красивые и счастливые))) Вы друг другу на
пользу идете, однозначно!!! Счастья вашей семье!!! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Замечательная пара! Мои огромные
поздравления! Будьте счастливы долго-долго! Вы просто сказочная принцесса на фото!
Отличный снимок!” – поздравляют счастливых влюбленных подписчики.

Напомним, в середине августа Елена Глазкова подарила Глебу Матвейчуку сына. Артист опубликовал фото из роддома. У пары уже подрастает дочь
Алиса, которая родилась в сентябре 2018 года.

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Публикация от Елена Глазкова&#55357;&#56440;&#55357;&#56856; (@eglazkova) 16 Авг 2020 в 11:46 PDT



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