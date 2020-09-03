Маска, я тебя знаю: Кейт Бланшетт, Тильда Суитон и другие звезды на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

03.09.2020, 11:20, Разное

Шахматная рассадка в Sala Darsena во Дворце фестивалей, баннеры-напоминания “Мойте руки, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию”, развешанные практически по всем фестивальным помещениям — в такой атмосфере проходил торжественный запуск новой Мостры, организаторы которой решили дать ход фестивалю несмотря ни на что. Берлинский кинофестиваль завершился аккурат к началу практически общемирового карантина, Каннский кинофестиваль пришлось отменить из-за высоких показателей заболевших и умерших от вируса COVID-19 в Европе. Третий же киносмотр из этой большой европейской тройки — Венецианский — уже сейчас можно считать вошедшим в историю. Ведь это первое мероприятие такого масштаба, проведенное по правилам нового времени.

В эту самую историю Венеция вошла красиво — что председатель жюри фестиваля, актриса Кейт Бланшетт, что прочие гости и конкурсанты, демонстрировали на красной дорожке роскошные наряды. Кто-то — как модель Тейлор Хилл, решили подобрать главный модный аксессуар этого года, маску, в тон к наряду. Кто-то — как актриса Тильда Суинтон — решил обойтись скорее маской декоративной. Отсылающая к дрсс-коду знаменитого Венецианского карнавала, она выгодно смотрелась на красной дорожке, но вряд ли защитила бы от вируса.

Тильда Суинтон (наряд, Сhanel)

Тейлор Хилл (платье, Etro)

Ведущая церемонии открытия Анна Фольетта (платье, Armani Privé)

Впрочем, на свежем воздухе перед Дворцом фестивалей, в компании лишь фотографов (а зрители в этот раз не были допущены до красной дорожки) звезды могли в гордом одиночестве прошествовать ко входу в помещение, не опасаясь нарушения какой бы то ни было дистанции. Основным цветом открытия можно назвать благородный черный или ослепительный белый— большинство актрис выбрало для своих нарядов именно эти два оттенка, которые никогда не выходят из моды. Еще один тренд — на осознанное потребление — продемонстрировала Кейт Бланшетт: актриса надела платье бренда Esteban Cortazar, которое пять лет назад уже “выводила в свет” во время одной из премьер картины “Кэрол”.

Кейт Бланшетт (платье, Esteban Cortazar) Вера и Виола Арривабене (наряды, Philosophy di Lorenzo Serafini Людивин Санье Свева Альвити (платье, Valentino) и сын Алена Делона Энтони

Екатерина МцитуридзеК слову, открытие Мостры запомнилось не только яркими нарядами и элегантными масками. На церемонии приехавшая 1 сентября на Лидо Тильда Суинтон получила из рук Кейт Бланшетт почетного “Золотого льва” за вклад в кинематограф. Прочувствованную благодарственную речь актриса завершила фразой:

Да здравствует Венеция. Кино, кино и еще раз кино. Ваканда навсегда (и вновь актриса отдала дань уважения, трагически ушедшему из жизни актеру Чедвику Боузману — Ред.). Ничего, кроме любви.

Уже сегодня актриса представит в Венеции короткий метр Педро Альмодовара “Человеческий голос”, в котором сыграла главную и единственную роль.

Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон Тильда с почетным “Золотым львом”

Напоминаем, что в состав жюри киносмотра в этом году вошли — писатель Никола Лагойя, режиссер Джоанна Хогг, режиссер Вероника Франц, актриса Кейт Бланшетт, актер Мэтт Диллон, актриса Людивин Санье и режиссер Кристиан Петцольд. В основную программу киносмотра в этом году попал новый фильм Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи!”. Также в в параллельную конкурсную программу Venice Days были отобраны еще две российские картины: фильмы “Конференция” Ивана И. Твердовского и “Китобой” Филиппа Юрьева.

Элоди (платье, Versace) Принцип Морис Часть состава жюри 77-й Мостры

Основной конкурс Венецианского кинофестиваля выглядит так:

“Между смертью”, режиссер Хилал Байдаров

“Сестры Малакузо”, режиссер Эмма Данте

“Мир грядущий”, режиссер Мона Фастволд Лерче

“Новый порядок”, режиссер Мишель Франко

“Любовники”, режиссер Николь Гарсия

“Ночь в Хайфе”, режиссер Амос Гитай

“Дорогие товарищи”, режиссер Андрей Кончаловский

“Жена шпиона”, режиссер Киёси Куросава

“Солнечные дети”, режиссер Маджид Маджиди

“Фрагменты женщины”, режиссер Корнел Мундруцо

“Мисс Маркс”, режиссер Сузанна Никкьярелли

“Наш отец”, режиссер Клаудио Ноче

“Ночь”, режиссер Джанфранко Рози

“Снега больше не будет”, режиссер Малгожата Скумовска

“Ученик”, режиссер Чайтанья Тамхане

“А завтра весь мир”, режиссер Юлия фон Хайнц

“Куда ты идешь, Аида?”, режиссер Ясмила Жбанич

“Земля кочевников”, режиссер Хлоя Чжао

Венецианский кинофестиваль пройдет в Италии с 2 по 12 сентября.

Гостья фестиваля Шахматная рассадка в Sala Darsena