 

Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза и главу КГБ Белоруссии

03.09.2020, 11:18, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового госсекретря Совета безопасности, глав комитета госбезопасности и комитета госконтроля.

«Новые назначения: госсекретарь Совбеза, председатель КГБ, председатель КГК – пока и.о.», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого», первым публикующий сообщения и видео о работе президента.

Кто именно назначен в эти структуры, не уточняется.

В четверг Лукашенко рассматривает кадровые вопросы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.



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