Стало известно о вылете Силуанова в Минск в составе делегации Мишустина
03.09.2020, 11:18, Новости дня
Глава Минфина Антон Силуанов сопровождает премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке в Минск, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Источник сообщил, что «Силуанов летит в составе делегации», передает РИА «Новости».
Во вторник в Краснодаре Силуанов заявил, что министерства финансов РФ и Белоруссии начинают техническую проработку условий рефинансирования долга перед Россией.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос рефинансирования белорусского долга в 1 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики.
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