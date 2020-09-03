Стало известно о вылете Силуанова в Минск в составе делегации Мишустина

03.09.2020, 11:18, Новости дня

Глава Минфина Антон Силуанов сопровождает премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке в Минск, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Источник сообщил, что «Силуанов летит в составе делегации», передает РИА «Новости».

Во вторник в Краснодаре Силуанов заявил, что министерства финансов РФ и Белоруссии начинают техническую проработку условий рефинансирования долга перед Россией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос рефинансирования белорусского долга в 1 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики.