 

Стало известно о вылете Силуанова в Минск в составе делегации Мишустина

03.09.2020, 11:18, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинГлава Минфина Антон Силуанов сопровождает премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке в Минск, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Источник сообщил, что «Силуанов летит в составе делегации», передает РИА «Новости».

Во вторник в Краснодаре Силуанов заявил, что министерства финансов РФ и Белоруссии начинают техническую проработку условий рефинансирования долга перед Россией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос рефинансирования белорусского долга в 1 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики.



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