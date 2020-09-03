На Луне найдена загадочная ржавчина

03.09.2020, 11:17, Разное

Ученых озадачила ржавчина, которую они нашли в полярных регионах Луны. Гематит, образующийся во время окисления железа, весьма распространен на Земле, но на спутнике планеты его не может существовать из-за отсутствия кислорода и жидкой воды.

Сотрудник Гавайского университета в Маноа Шуай Ли назвал условия на Луне самыми ужасными для образования ржавчины. Однако концентрация гематита на стороне спутника, всегда обращенной к Земле, заставила ученых задуматься о том, что минерал мог возникнуть благодаря нашей планете.

Так, когда Луна попадает в магнитный «хвост» Земли кислород из верхних слоев атмосферы может «выдуваться» на поверхность спутника. При этом данный процесс повторяется каждый месяц на протяжении миллиардов лет. Учитывая, что на Луне есть небольшое количество водяного льда, даже малой доли кислорода достаточно для образования ржавчины.