 

Бари Алибасов все еще лечится в психиатрической больнице

03.09.2020, 11:17, Разное

Как отметила адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсер Бари Алибасов все еще пребывает в психиатрической больнице. Юлия Вербицкая-Линник дозвонилась в медучреждение и ей подтвердили, что в платном отделении супруге актрисы проводится ряд процедур.
Бари Каримович отказывается с кем-либо общаться и не комментирует сложившуюся ситуацию. Адвокат убеждена, что он просто проводит там время. После того, как был скандал с его травлением «Кротом», к диагнозам продюсера «На-На» общественность относится более сдержано. Как пишет Teleprogramma, Вербицкой-Линник очень жаль в этой ситуации Федосееву-Шукшину, которой он лично даже не рассказал о том, что подал на развод. При этом артистка приветствует это решение и хочет поскорее вернуть себе статус вдовы Василия Шукшина, а не быть супругой Бари Алибасова.

Брак знаменитостей просуществовал менее двух лет. Поводом для развода являются имущественные претензии. Актриса подарила Бари Каримовичу квартиру, которая находится в Новой Москве, а он переписал ее на собственного помощника без ее ведома.



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