 

“Третье сентября”. Шуфутинский показал новый клип на известную песню

03.09.2020, 11:00, Новости дня

Российский певец Михаил Шуфутинский на своей странице в Instagram разместил новый клип на песню “Третье сентября”.

“С третьим сентября”, – написал он и отметил автора видео: 3d.photo.on.film.

В ролике Шуфутинский позирует с бильярдным кием, закуривает сигару и сжигает конверт. На нем написано: “1. Взглянуть на твое фото. 2. Расстаться”.

Ролик создан на основе снимков Шуфутинского и коротких видео.

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С третьим сентября * video: @3d.photo.on.film style: @ponsabysi #третьесентября #шуфутинскии * 3сентября #якалендарьпереверну #игорьниколаев #игорькрутой

Публикация от Михаил Шуфутинский (@mikhail.shufutinsky) 2 Сен 2020 в 2:27 PDT

Песня “Третье сентября” была впервые исполнена Шуфутинским в 1993 году.  Автор музыки – Игорь Крутой, текст написал Игорь Николаев. Композиция вошла в альбом Шуфутинского “Гуляй, душа” 1994 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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