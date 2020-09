“Вознесение”. Иллюзионист Блейн совершил часовой полет с помощью гелиевых шаров

03.09.2020, 11:00, Новости дня

Американский иллюзионист Дэвида Блейн 2 сентября пролетел над пустыней штата Аризона (США) на гелиевых шарах. Видеозапись полета и процесс подготовки к нему обнародована на YouTube-канале артиста.

Для того, чтобы подняться в воздух на высоту около 7 тыс. метров, иллюзионисту понадобилось 54 гигантских шара, наполненных гелием. После завершения часового полета Блейн опустился на землю с помощью парашюта.

По словам иллюзиониста полет на шарах является его самым амбициозным проектом, который он назвал “Вознесение” и реализовал для того, чтобы подарить всему миру положительны эмоции.

На своей странице в Instagram Блейн поблагодарил всех, кто помог ему совершить полет.

“Спасибо моей семье и команде. Вы сделали возможной эту безумную идею”, – написал он.

Thank you to the my incredible family and the most amazing team beyond my wildest dreams. You all made this crazy idea possible!

Дэвид Блейн начал заниматься уличной магией в 1997 году. Он выпустил авторское шоу для канала ABC. Блейн 35 часов простоял на вершине 22-метровой колонны, на 44 дня оставался без еды, задерживал дыхание на 17 минут и 4 секунды.