Говорящие на двух языках дети медленнее сверстников теряют серое вещество

03.09.2020, 10:53, Разное

Ученые установили, что изучение нескольких языков в детском возрасте способствует увеличению количества серого вещества по мере взросления. Результаты исследования по изучению влияния второго языка на речь и когнитивные функции были опубликованы в журнале Brain Structure and Function.

Исследованием данного явления занимались сотрудники Университета Рединга. Они проанализировали снимки мозга детей и подростков и проследили закономерность, согласно которой у билингвов количество белого и серого вещества в головном мозге было выше, чем у сверстников, говоривших на одном языке.

Доктор и эксперт в сфере би- и многоязычия Христос Пляцикас отметил, что у взрослеющего человека серое вещество начинает уменьшаться уже в раннем возрасте. Однако изучение дополнительных языков замедляет этот процесс. Кроме того, двуязычные и многоязычные люди имеют ряд преимуществ, положительным образом влияющих на их речь и когнитивные функции.