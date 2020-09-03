Установлена связь между успеваемостью школьника и просмотром телевизора

03.09.2020, 10:53, Разное

Ученые из Австралии обнаружили четкую взаимосвязь между успеваемостью учащихся школ и временем, потраченным ими на просмотр телевизора. Материалы проведенной научной работы опубликованы в одном из профильных научных изданий.

В рамках исследования исследователи изучали информацию о 1239 детях, возраст которых составлял 8-9 лет. Они отслеживали, какое количество времени школьники проводят возле телевизора и сопоставляли эти показатели с их успеваемостью за два года. Установлено, что два часа просмотра ТВ эквивалентны четырем месяцам обучения. Согласно полученным результатам, у более активных приверженцев просмотра телевизора снижались навыки счета и чтения.

Специалисты ВОЗ, в свою очередь, призвали увеличивать физическую активность детей. Им нужно отказаться от длительного пребывания за компьютерами, электронными девайсами и перед телевизором. При этом не нужно ограничивать ребенка, если он увлечен чтением, настольными играми или же пением.