 

Установлена связь между успеваемостью школьника и просмотром телевизора

03.09.2020, 10:53, Разное

Ученые из Австралии обнаружили четкую взаимосвязь между успеваемостью учащихся школ и временем, потраченным ими на просмотр телевизора. Материалы проведенной научной работы опубликованы в одном из профильных научных изданий.
В рамках исследования исследователи изучали информацию о 1239 детях, возраст которых составлял 8-9 лет. Они отслеживали, какое количество времени школьники проводят возле телевизора и сопоставляли эти показатели с их успеваемостью за два года. Установлено, что два часа просмотра ТВ эквивалентны четырем месяцам обучения. Согласно полученным результатам, у более активных приверженцев просмотра телевизора снижались навыки счета и чтения.

Специалисты ВОЗ, в свою очередь, призвали увеличивать физическую активность детей. Им нужно отказаться от длительного пребывания за компьютерами, электронными девайсами и перед телевизором. При этом не нужно ограничивать ребенка, если он увлечен чтением, настольными играми или же пением.



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