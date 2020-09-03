“Еду помолчать”: Анна Хилькевич одна отправилась на Алтай

03.09.2020, 10:53, Разное

Известная российская актриса Анна Хилькевич в полном одиночестве отправилась в небольшой отпуск на Алтай. Об этом звезда сериала «Универ» пояснила в соцсети Instagram, опубликовав снимок из аэропорта.

В отпуск в одиночестве Хилькевич решила поехать впервые. Она не знает, что ее ждет на Алтае, но добавила, что давно мечтала посетить этот край. Туда актриса поехала помолчать, прислушаться к себе и насладиться местным видами. За всю свою сознательную жизнь Хилькевич могла находиться одна и без связи не более трех часов в сутки. Однако сейчас это ей просто необходимо.

Актриса поблагодарила супруга, который согласился остаться дома с двумя маленькими дочками. Хилькевич после отпуска пообещала привести всем еще больше своей любви. Напомним, что звезда «Универа» воспитывает двух дочерей. Первую она родила в 2015 года, а вторую в 2018. Арианна и Мария имеют противоположный характер. В одной из недавних публикаций актриса заявила, что только спустя пять лет после рождения старшего ребенка начала понимать его: девочка растет настоящим борцом за справедливость.