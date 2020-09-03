 

Главу МИД Нидерландов «шокировало» отравление Навального

03.09.2020, 10:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинГлава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что шокирован отравлением блогера Алексея Навального, и указал, что безнаказанность в этом случае недопустима.

Блок написал в Twitter, что он «шокирован заявлением канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель о том, что Навальный был отравлен химическим оружием «Новичок». Он добавил, что находится «в контакте с Германией относительно дальнейших действий».

«Безнаказанность недопустима», – подчеркнул министр.

Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Кроме того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. Глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против РФ из-за ситуации с Навальным.



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