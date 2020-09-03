«Иллюстрация человеческого горя»

03.09.2020, 10:25, Разное

Известная турецкая правозащитница и адвокат скончалась от голодовки, требуя от властей справедливости для своих коллег.

«В ближайшее время мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы оборвать этот кровавый путь [который превращает] юриста в террориста», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 сентября по случаю открытия нового судебного года, когда все суды страны возвращаются к работе после летних каникул. Эрдоган пообещал, что правительство запретит работу юристов, связанных с террористическими организациями.

Это заявление прозвучало в ответ на протестные акции на фоне трагической новости последних дней лета: 27 августа в больнице под арестом умерла известный адвокат Эбру Тимтик. 42-летняя Тимтик ушла из жизни на 238-й день голодовки, которую объявила еще в феврале, требуя справедливого суда для себя и своих коллег. В момент смерти Тимтик весила 30 кг.

Эбру Тимтик. Фото: twitter / cemalkucukelc11

Эбру Тимтик была одной из 18 юристов, приговоренных к разным срокам лишения свободы в марте 2019 года по обвинению в участии в Революционной народно-освободительной партии-фронте (РНОПФ) — марксистской организации, признанной террористической в Турции, США и Евросоюзе. Тимтик приговорили к 13,5 годам лишения свободы. В той же группе осужденных юристов оказалась и сестра Эбру — Баркин Тимтик. Ее не допустили на похороны.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Революционная народно-освободительная партия-фронт (DHKP-C) — леворадикальная марксистско-ленинская организация, действующая на территории Турции с конца 1970-х. С момента основания ее сторонники совершили многочисленные нападения на различные объекты.

В 2013 году член организации привел в действие взрывное устройство у посольства США в Анкаре; тогда погиб охранник и была ранена турецкая журналистка, которую посол пригласил к себе в офис. В марте 2015 года члены организации взяли в заложники прокурора Селима Кираза, находившегося в здании Стамбульского дворца правосудия, и потребовали от правительства назвать имена силовиков, ответственных за гибель 15-летнего Беркина Элвана в 2013 году. Подросток стал жертвой полицейского насилия: он вышел купить хлеба, когда возле его дома разгоняли массовую антиправительственную демонстрацию. Юноша погиб от ударов по голове полицейской канистрой от слезоточивого газа.

Селим Кираз вел дело об убийстве подростка. При попытке освобождения заложника двое нападавших были убиты, а прокурор тяжело ранен и впоследствии скончался. В том же году члены партии совершили нападение на консульство США в Стамбуле и несколько атак на полицейских.

Коллеги осужденных юристов и правозащитные организации неоднократно заявляли, что судебное разбирательство по делу 18 юристов было несправедливым, политически ангажированным и отличалось многочисленными нарушениями.

Так, судьи, которые рассматривали дело сразу после ареста членов группы, вынесли решение об их освобождении.

Однако этих судей отстранили от дела, а освобожденных юристов задержали повторно.

Ключевые свидетели обвинения были засекречены и давали показания удаленно; защита обвиняемых не смогла установить, кто эти люди, насколько добровольно они давали показания, и не имела возможности их эффективно допросить. Самим обвиняемым юристам суд не давал возможности озвучить свою позицию, их часто перебивали и удаляли из зала судебного заседания, а некоторых из них избивали в тюрьме.

В октябре 2019 года суд высшей инстанции оставил приговор в силе, а в феврале Эбру Тимтик и ее коллега Айтач Унсал, осужденный на 10,5 лет лишения свободы, начали голодовку, заявив, что не будут принимать пищу, даже если это приведет их к гибели. Все это время юристы только пили воду и принимали витамины. В июле обоих принудительно госпитализировали в разные больницы, где оставили под охраной.

Тимтик подала апелляцию на приговор в Верховный суд Турции, однако на момент ее смерти решение по делу не было принято. В настоящее время Айтач Унсал продолжает голодовку и находится в критическом состоянии. Оба юриста являются членами адвокатской группы «Офис народного права» (The People’s Law Office).

СПРАВКА «НОВОЙ»

Офис народного права (The People’s Law Office) — объединение юристов левых взглядов, известное тем, что берется за громкие дела, связанные с полицейским беспределом, нарушением прав женщин, курдов, трудовых прав рабочих.

Например, сотрудники офиса занимались делом о гибели подростка Беркина Элвана (см. выше), делом о гибели 301 шахтера в результате подземного пожара на угольной шахте Сома и делом молодой женщины Дилек Доган, застреленной в собственном доме полицейскими, проводившими антитеррористический рейд.

Кроме того, юристы участвовали в громком деле двух университетских преподавателей, которых уволили после попытки путча в июле 2016 года, а затем обвинили в участии в террористической организации. Правительство не впервые пытается обвинить юристов Офиса народного права в связях с террористической организацией, представители этой конторы неоднократно подвергались арестам. Так, в 2013 году были арестованы 15 юристов группы. Тогда в течение года все задержанные были освобождены.

На следующий день после смерти Эбру Тимтик ее сторонники были намерены принести гроб с телом покойной к зданию Адвокатской палаты Стамбула, расположенной на одной из центральных улиц — Истикляль, однако полиция не позволила этого сделать. Тем не менее сторонники Эбру вывесили плакат с ее фотографией на здании палаты.

Плакат с фото Эбру Тимтик на здании Адвокатской палаты в Стамбуле. Фото: ЕРА

Флаг был вскоре убран и заменен на флаг Турции, а руководство палаты открестилось от активистов, вывесивших портрет.

Несмотря на это, адвокатская палата Стамбула выпустила заявление, в котором сказано, что Эбру Тимтик умерла, отстаивая право на справедливый суд. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу резко осудил палату за то, что ее сотрудники вывесили на своем здании портрет «члена террористической организации». Именно этой адвокатской палате президент Эрдоган пригрозил последствиями в своем выступлении 1 сентября.

Похороны Тимтик прошли в Гази, преимущественно алавитском квартале Стамбула, под плотным контролем полиции. По информации ряда СМИ, когда сторонники умершего адвоката приблизились к кладбищу, скандируя «Эрбу Тимтик бессмертна!» и «Государство-убийца будет привлечено к ответственности!», полицейские применили слезоточивый газ.

Похороны Эбру Тимтик. 28 августа. Фото: AP/TASS

«Смерть госпожи Тимтик — иллюстрация человеческого страдания, причиненного правовой системой Турции, которую превратили в инструмент, для того чтобы заставить замолчать юристов, правозащитников и журналистов посредством систематического игнорирования самых базовых принципов верховенства права», — заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в связи с кончиной Эбру Тимтик.

Действительно, в последние годы профессия юриста в Турции становится по-настоящему опасной, так как власти все чаще ассоциируют адвокатов с их подзащитными. В апреле прошлого года Human Rights Watch выпустила доклад, в котором утверждает, что после провальной попытки вооруженного переворота в 2016 году турецкие власти арестовали сотни юристов, возбудили против них уголовные дела по обвинению в членстве в террористических организациях и приговорили к длительным срокам. При этом, по мнению правозащитников, «обвинение осужденных юристов базируется на очень зыбких доказательствах, а суды не следуют справедливой процедуре».

Сторонники Тимтик во время акции протеста. Фото: ЕРА

Авторы доклада приводят статистику Инициативы арестованных юристов, согласно которой с 2016 по 2019 год более 1500 юристов оказалось за решеткой, треть из них провели длительное время в местах лишения свободы, а 297 были осуждены за участие в террористических организациях. В 2019 году международный День юриста в опасности, отмечаемый ежегодно 24 января, был посвящен турецким юристам.

Президент Турции Эрджеп Эрдоган. Фото: РИА Новости

Целенаправленную атаку на юристов и адвокатов Турции можно объяснить тем, что в силу разных обстоятельств адвокаты страны склонны придерживаться республиканских взглядов, среди них много левых. Турецкие юристы достаточно хорошо организованы, умеют проявлять солидарность при защите своих коллег и даже по отдельным политическим вопросам.

Адвокатские палаты Турции — это мощные профессиональные организации, часто выступающие в защиту прав человека и основных свобод граждан. Последние годы, когда рейтинг правящей Партии справедливости и развития Турции неуклонно снижается, руководство страны стремится нейтрализовать, запугать независимых юристов и маргинализовать их в глазах общественности. И чтобы ослабить влияние крупных республиканских адвокатских палат, парламент страны в июле этого года принял закон о возможности создания нескольких адвокатских палат в каждой провинции, где есть более 5 тысяч юристов.

78 из 80 существующих палат выступили против такого решения. Удастся ли руководству страны идеологически расколоть адвокатские палаты и минимизировать влияние оппозиционно настроенных юристов, покажет время.

Надежда Потапова

— специально для «Новой»