Экс-премьер Польши: Лукашенко хотел объединить Белоруссию и Украину

03.09.2020, 10:23, Разное

Александр Лукашенко озвучил неожиданное предложение в разгар кризиса на Украине в 2014 году. Тогда Белоруссия выступала в качестве посредника между Европейским союзом и Россией.

Президент связался по телефону с польским премьером и попросил его поддержать идею создания белорусско-украинского союза. Сам Лукашенко планировать встать во главе двух объединенных государств.

Белорусский лидер пояснил, что это поможет остановить агрессию со стороны России. Туск предположил, что Лукашенко лукавил. По его мнению, белорусский лидер на самом деле боялся потерять власть.

При этом экс-премьер-министр Польши добавил, что Лукашенко сыграл важную роль в урегулировании конфликта на Украине. Отметим, что официальных заявлений о союзе двух государств президент не делал.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы главы страны. Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и занял первую строчку. Его главная оппонентка Светлана Тихановская получила около 10% поддержки.

После обнародования результатов голосования по всей стране прошли акции протеста. Многие западные государства отказались признавать итоги выборов и назвали Александра Лукашенко нелегитимным политиком.