 

Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала странные обнаженные снимки

03.09.2020, 10:17, Разное

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис 20-летняя дочь Ларисы Гузеевой опубликовала странные обнаженные снимки, которые вызвали негодование у подписчиков. На фото Ольга Бухарова позирует практически голой.
Дочь ведущей программы «Давай поженимся» запечатлена в одних трусах, а обнаженную грудь предусмотрительно заретушировала, чтобы не нарушать политику микроблога. Однако фото все-равно спровоцировали скандал, так как многие поклонники таланта Ларисы Гузеевой убеждены, что дочь ее позорит. Некоторые фолловеры написали, что на снимках Ольга Бухарова напоминает «зомби с голой грудью» и «смахивает на неадекватную». Кроме этого, наследницу актрисы сравнили с Татьяной Плаксиной дочерью «королевы шансона» Любови Успенской. Она также часто публикует откровенные фотографии и считает это способом проявить себя.

Лариса Гузеева все время заступается за дочь, так как считает, что она глубокая, тонко чувствующая и умная девушка. Между ними сложились достаточно теплые и доверительные отношения. Телесваха в молодости тоже часто появлялась на экране обнаженной, а о ее романтических отношениях ходили легенды. Однако со временем она стала телеведущей, которая помогает одиноким людям встретить свою любовь.



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