Раскрыта линейка двигателей для компакта Opel Mokka

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03.09.2020, 10:15, Новости дня

Компания Opel официально рассекретила обновленный кроссовер Opel Mokka, который получил расширенную линейку моторов.

В частности, первая из новинок обладает спортивным оформлением GS Line. Публике представили электрическую версию кроссовера Mokka-e, который оснащается агрегатом на 136 л.с. На полном заряде батареи запас хода достигает порядка 322 километров. Также известно, что базовая версия кроссовера оснащается 1,2-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 100 л.с. мощности и приводится  в движение 6-ступенчатой коробкой передач.

Также покупатели смогут приобрести дизельную модификацию автомобиля, который имеет расход топлива порядка 3,8 литра 100 километров пути. В электрическом исполнении кроссовера не стали применять выхлопную систему, что позволяет распознать электрокар на дороге.



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