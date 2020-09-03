Раскрыта линейка двигателей для компакта Opel Mokka

03.09.2020, 10:15, Новости дня

Компания Opel официально рассекретила обновленный кроссовер Opel Mokka, который получил расширенную линейку моторов.

В частности, первая из новинок обладает спортивным оформлением GS Line. Публике представили электрическую версию кроссовера Mokka-e, который оснащается агрегатом на 136 л.с. На полном заряде батареи запас хода достигает порядка 322 километров. Также известно, что базовая версия кроссовера оснащается 1,2-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 100 л.с. мощности и приводится в движение 6-ступенчатой коробкой передач.

Также покупатели смогут приобрести дизельную модификацию автомобиля, который имеет расход топлива порядка 3,8 литра 100 километров пути. В электрическом исполнении кроссовера не стали применять выхлопную систему, что позволяет распознать электрокар на дороге.