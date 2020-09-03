 

Новый Lexus NX нового поколения получит платформу RAV4

03.09.2020, 10:15, Новости дня

Японская компания Lexus анонсировала, что обновленный кроссовер NX будет выполнен на платформе, которая применяется в отношении RAV4.

Вместе с тем автомобиль планируют начать поставлять в свободную продажу к следующему году. Напомним, первый выход паркетника Lexus NX состоялся 6 лет назад. Эксперты прогнозируют, что автомобиль получит одновременно пять новых силовых агрегатов. Разработчики задействовали для обновленного кроссовера платформу TNGA-K.

Пользователи могут рассмотреть рендерные изображения паркетника, которые имеет увеличенные колесные арки, а также модернизированную лицевую часть. Кроме того, новинка имеет гибридную силовую установку, которая выдает 219 л.с. мощности. В продажу также могут выпустить версию с 2,4-литровым мотором.



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