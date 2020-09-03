Рубль снизился к доллару

03.09.2020, 10:08, Новости дня

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,13%, до отметки в 75,51 руб., при этом курс евро опустился на 0,4%, до 88,99 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара рос до 75,62 руб. (+0,28%), а курс евро продолжил снижение, торгуется на уровне 89,12 руб. (-0,25%).