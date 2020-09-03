Wall Street Journal: В США резко возросло число случаев наблюдений НЛО

03.09.2020, 10:02, Разное

Исследователи из США отметили, что во время локдауна количество обращений о неопознанных объектах увеличилось на 51%.

В Национальном центре данных об НЛО отмечают, что столько обращений к ним никогда не поступало.

Данные некоммерческого Национального центра данных об НЛО, который регистрирует события, связанные с обнаружением неопознанных летающих объектов, показали, что количество обращений в первой половине 2020 года выросло на 51%, пишет Wall Street Journal.

Среди 5 тыс. случаев, зафиксированных в 2020 году, 20% приходится на апрель — этот период также пришелся на самое большое количество случаев коронавируса в США. 72-летний Питер Дэвенпорт, который руководит организацией с 1994 года, говорит, что в их организацию никогда не приходило столько обращений.

В компании отметили, что они получают сотни обращений через веб-сайт и отвечают на 25-50 звонков в день.