 

Wall Street Journal: В США резко возросло число случаев наблюдений НЛО

03.09.2020, 10:02, Разное

Исследователи из США отметили, что во время локдауна количество обращений о неопознанных объектах увеличилось на 51%.

В Национальном центре данных об НЛО отмечают, что столько обращений к ним никогда не поступало.

Данные некоммерческого Национального центра данных об НЛО, который регистрирует события, связанные с обнаружением неопознанных летающих объектов, показали, что количество обращений в первой половине 2020 года выросло на 51%, пишет Wall Street Journal.

Среди 5 тыс. случаев, зафиксированных в 2020 году, 20% приходится на апрель — этот период также пришелся на самое большое количество случаев коронавируса в США. 72-летний Питер Дэвенпорт, который руководит организацией с 1994 года, говорит, что в их организацию никогда не приходило столько обращений.

В компании отметили, что они получают сотни обращений через веб-сайт и отвечают на 25-50 звонков в день.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / «Как я могу признать себя виновным, если ничего не помню»

25.07 / Мнение: Русские опять украдут выборы у США! Куда только смотрит Госдеп?

30.07 / Русский сионизм – русские, ставшие евреями

18.08 / Mars Inc. построит заводы разных палочек Twix в Армении и Азербайджане

27.08 / «Раздражает и бесит!»: Ирина Апексимова прокомментировала слухи вокруг ухода Ирины Линдт из театра на Таганке

09.07 / Мнение: богатство России

08.08 / Никита Ефремов, Мария Ивакова, Дарья Мороз и другие на премьере сериала “Хватит!”

27.06 / В онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию проголосовали две трети участников

30.07 / Меган Маркл проиграла суд против британского таблоида

27.03 / Мнение: Косяки и хвосты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска