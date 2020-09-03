Уфолог обнаружил «город» инопланетян на Венере

03.09.2020, 10:00, Разное

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг заявил, что на планетарной карте Венеры обнаружил крупные структуры напоминающие город.

По мнению исследователя, постройка имеет более 5 миль (около 8 км) в поперечнике. Уоринг также обращает внимание на некоторые инопланетные контакты, в которых якобы часто упоминается, что Венера является родным домом пришельцев.

Наличие на поверхности второй от Солнца планеты огромной структуры может говорить, что на ней может быть жизнь. Кроме этого уфолог считает, что она располагается глубоко под поверхностью, а зафиксированная структура – всего лишь верхушка огромной постройки.

Тема присутствия жизни на Венере интересовала астрономов многие десятилетия. В начале 2020 года российский ученый заявил, что запущенный в 1981 году зонд «Венера 13» запечатлел «странные движения» на поверхности планеты. Предметом исследования стали фотоснимки, представленные советским зондом.

На одном фото ученый разглядел возле посадочного зонда «Венера-13» объект, напоминающий краба. На другом снимке, также сделанном зондом, этот «краб» непонятным образом переместился в сторону.