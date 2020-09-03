 

Уфолог обнаружил «город» инопланетян на Венере

03.09.2020, 10:00, Разное

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг заявил, что на планетарной карте Венеры обнаружил крупные структуры напоминающие город.

По мнению исследователя, постройка имеет более 5 миль (около 8 км) в поперечнике. Уоринг также обращает внимание на некоторые инопланетные контакты, в которых якобы часто упоминается, что Венера является родным домом пришельцев.

Наличие на поверхности второй от Солнца планеты огромной структуры может говорить, что на ней может быть жизнь. Кроме этого уфолог считает, что она располагается глубоко под поверхностью, а зафиксированная структура – всего лишь верхушка огромной постройки.

Тема присутствия жизни на Венере интересовала астрономов многие десятилетия. В начале 2020 года российский ученый заявил, что запущенный в 1981 году зонд «Венера 13» запечатлел «странные движения» на поверхности планеты. Предметом исследования стали фотоснимки, представленные советским зондом.

На одном фото ученый разглядел возле посадочного зонда «Венера-13» объект, напоминающий краба. На другом снимке, также сделанном зондом, этот «краб» непонятным образом переместился в сторону.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Добровольная самоизоляция ещё до рекомендаций замедлила распространение COVID-19

06.08 / Маргарита Симоньян о деле Михаила Ефремова: Отвратнейший фарс!

30.07 / Диетолог Ольга Кондратенко рассказала, какая ягода помогает при бесплодии

30.06 / В московских Раменках выявили многократное превышение числа участников надомного голосования

12.07 / Мнение: Сколько ждут хозяев собаки?

17.07 / В ожидании чуда: Софи Тернер и Джо Джонас на семейном пикнике

02.09 / Мнение: Стахановский рекорд, падение популярности алкомаркетов и бесчинства кассиров

17.07 / Мнение: 6 лет (очередная годовщина катастрофы малазийского “Боинга”)

25.06 / Теперь все ходы записаны: Общественный штаб проследит за голосованием по видео

24.06 / Samsung выпустит самый дешевый смартфон Galaxy A01 Core с Android 10 Go

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]gmail.com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска