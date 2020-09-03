 

В Индии нашли древнюю плиту с пугающим 1200-летним посланием на «мертвом» языке

03.09.2020, 9:53, Разное

В Индии студент-археолог Васудева Редди обнаружил древнюю плиту с пугающим предупреждением, для написания которого использовался «мертвый» язык. Древний артефакт, изготовленный 1200 лет назад, находился в деревне Чиннадудьяла, он мог принадлежать брамину, купившему участок земли, на котором был установлен столб.
Всего на древнюю плиту было нанесено 25 строк: из них 11 находились на лицевой стороне, а 14 — на обратной. У лингвистов из Университета Йоги Вемана, где учился Васудева Редди, возникли проблемы с переводом надписей, поскольку выполнены они были на «мертвом языке». Но при помощи сотрудников Археологической службы Индии их удалось расшифровать.

Оказалось, что владельцы данного артефакты получали право проводить ритуал Ашвамедха-яга, в основном к этой церемонии допускались лишь раджи. Вторая часть послания гласила, что согрешит тот, кто разрушит эту плиту, а потому будет наказан. Плата за такой поступок будет эквивалентна наказанию за совершение убийства в «городе мертвых» Варанаси.



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