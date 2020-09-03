 

Медики установили связь между алкоголем и ожирением

03.09.2020, 9:53, Разное

Медики в ходе проведения очередного исследования установили четкую взаимосвязь между ожирением и употреблением алкоголя. В целом данная привычка способна привести к развитию многих заболеваний. Распитие спиртных напитков отрицательно сказывается на печени, репродуктивной, нервной и кровеносной системе, также может появиться злокачественное новообразование.
Авторы научной работы провели анализ информации, которая содержалась в медицинских страховках 14 миллионов мужчин и 12 миллионов женщин. Эти договора были заключены в 2015 и 2016 годах. Установлено, что представители сильного пола, которые в день употребляли минимум 14 граммов этилового спирта, чаще страдают от ожирения, у них также нарушен обмен веществ. Это количество эквивалентно бокалу вину или же неполной кружке пива. В том случае, если житель за один день выпивает 24 грамма спирта, то шансы получить ожирение возрастают до 34%. Что касается женщин, то цифры являются более низкими, то взаимосвязь между двумя показателями сохраняется.

Распитие алкоголя в течение длительного периода времени приводит к повышению кровяного давления. Лопнувшие капилляры могут свидетельствовать о проблемах с печенью.



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