Откуда, чёрт возьми, взялся этот мячик?!

03.09.2020, 9:56, Разное

На первый взгляд это просто забавное видео с маленьким ребенком и собаками, снятое одним из родителей во время прогулки. Но при внимательном просмотре было замечено одно очень странное явление.

Слева внезапно откуда-то выкатывается мяч, которого совершенно точно не видно нигде на этой маленькой узкой дорожке при общем обзоре.

Снимающий ребенка человек находится позади него и не мог подкинуть мяч, других людей на дорожке не видно. сине-красный мячик выкатывается откуда-то из-под лап собаки, но ранее на том месте все было пусто.

Мячик не маленький и по размеру схож с футбольным. Из-за невысокой скорости движения не похоже, чтобы его кто-то быстро пнул и он закатился на дорожку или упал откуда-то сверху или сбоку.

Появление мяча стало полной неожиданностью и для ребенка, который заметил его и повернулся, чтобы потом подойти и присмотреться к мячу. Очевидно, что ребенок тоже не видел мяча ровно до той секунды, пока тот не покатился слева от него по дорожке.

Этот странный ролик появился в сети в конце июля 2020 года и быстро собрал множество комментариев. Кто-то уверял, что на самом деле мяч просто все время был на дорожке, но был скрыт или собаками или иным препятствием, однако даже замедленный покадровый просмотр не показывает, что было именно так. На нем мяч появляется точно так же внезапно и из ниоткуда.

Более того, очень-очень замедленный просмотр позволяет увидеть, что мяча не видно до его непосредственного появления даже через небольшие просветы между ножками ребенка и лапами собаки. То есть мяча точно не было на дорожке ранее.