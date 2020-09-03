Все участники первого этапа испытаний вакцины от центра «Вектор» выписаны

03.09.2020, 9:48, Новости дня

Все добровольцы, принявшие участие в первом этапе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», получили препарат двукратно и покинули стационар. Жалоб на состояние ни у кого нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, девять добровольцев получили вакцину во второй раз 31 августа и были выписаны 1 сентября. «Таким образом, все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что все участники испытаний чувствуют себя хорошо и не жалуются на свое состояние. В ведомстве добавили, что второй этап клинического исследования продолжается в строгом соответствии с протоколом исследования.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.