Россия возобновила полеты еще в три страны

03.09.2020, 9:43, Разное

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, рейсы в Египет (Каир) будут выполняться три раза в неделю, полеты на Мальдивы (Мале) – два раза в неделю, а рейсы в ОАЭ (Дубай) – два раза в неделю.

Решение о возобновлении международного сообщения принял оперативный штаб по коронавирусу после анализа эпидемиологической обстановки в указанных странах. Отмечается, что в этих государствах коэффициент распространения инфекции за неделю составляет не более одной единицы.

Для российских туристов уже открыли границы Белоруссия, Абхазия, Черногория, Турция, Хорватия, Сербия, Болгария, Великобритания, Куба, Мексика, Танзания и Доминикана. При этом каждая страна вводит свои правила для въезда: где-то требуют справку об отсутствии COVID-19, где-то обязателен 14-дневный карантин.

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Публикация от Experience Egypt (@experienceegypt) 29 Авг 2020 в 9:02 PDT

Напомним, Россия приостановила международное авиасообщение в конце марта этого года. Причиной тому стала нестабильная ситуация с коронавирусом в мире. Исключение составили вывозные рейсы для туристов. Открытие границ с другими странами проходит в несколько этапов.