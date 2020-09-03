 

Байден обвинил Трампа в отсутствии реакции на отравление Навального

03.09.2020, 9:40, Новости дня

Кандидат в президенты США Джо Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в отсутствии реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. 

“Кремль снова использовал излюбленное оружие – агент из класса химикатов “Новичок”, – чтобы заставить замолчать политического оппонента. Способ нападения не оставляет сомнений в том, где лежит ответственность – российское государство. Это возмутительное и наглое покушение на жизнь господина Навального – лишь последний инцидент в долгой истории убийств и отравлений диссидентов, журналистов-расследователей, активистов борьбы с коррупцией и лидеров оппозиции при путинском режиме. Это признак того, что российский режим настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или несогласия”, – говорится в заявлении, обнародованном на сайте Байдена.

Байден считает, что Трамп отказывается противостоять Путину, и напомнил, что тот называл российского лидера “потрясающим человеком”.

“Он [Трамп] ничего не сказал о сообщениях разведки о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание – соучастие. Американцы в меньшей безопасности с Дональдом Трампом в Белом доме”, – подчеркнул Байден.

Он добавил, что в случае избрания президентом сделает все возможное для привлечения режима Путина к ответственности за его преступления.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. 

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в “Шарите” пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили “долгосрочных последствий его отравления”. 

Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получал новых данных из Германии об отравлении Навального, а затем уточнил, что РФ готова к взаимодействию с немецкой стороной, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”. Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, которое 2 сентября опубликовано на сайте правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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