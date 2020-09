Поклонники Хайек в день рождения актрисы подарили ей Instagram-аккаунт

03.09.2020, 9:40, Новости дня

Голливудская актриса Сальма Хайек 2 сентября, в свой день рождения, обнародовала на своей странице в Instagram фото в желтом купальнике и юбке в тон и обратилась к своим фанам.

“Я очень благодарна и горжусь каждым из моих 54 лет. Спасибо за все поздравления с днем рождения, особенно моим поклонникам, которые сделали специальный Instagram-аккаунт в мой день рождения. Какой подарок!” – написала она.

I am very grateful and proud for every single one of my 54 years. Thank you for all the birthday wishes, especially to my fans who made a special account for my birthday. What a gift! @salmahappybirthday * Estoy muy agradecida y orgullosa de todos y cada unos de mis 54 años. Gracias por todos las felicitaciones, especialmente a mis fans que hicieron un Instagram especial para mi cumpleaños. ¡Qué regalo! @salmahappybirthday *

На аккаунте salmahappybirthday разместили фотоколлажи, посвященные актрисе, а также поздравления ей.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь.