 

В школе Благовещенска после дезинфекции класса травмы глаз получили 13 школьников

03.09.2020, 9:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинТринадцать школьников гимназии Благовещенска получили травмы глаз во время дезинфекции класса. По этому факту прокуратурой города проводится проверка, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Прокуратура Благовещенска проводит проверку в связи с происшествием в МАОУ «Алексеевская гимназия Благовещенска». Установлено, что в помещении учебного кабинета на протяжении длительного времени оставалась включенной ультрафиолетовая лампа для кварцевания, работа которой должна осуществляться на переменах и без присутствия детей. Предварительно, за помощью в медучреждение обратились 13 человек», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в части обеспечения безопасного учебного процесса, а также проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства», – добавили в пресс-службе.

Как уточнили в мэрии города, пострадавшие дети находятся на домашнем лечении. По факту произошедшего управление образования проводит служебную проверку.

Напомним, ВОЗ не рекомендовала применять UV-лампы для лечения COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Названы сроки окончания строительства морского терминала в Калининградской области

26.08 / Загитова снялась в кино

20.07 / В СК рассказали, как Фургал избежал преследования милиции

26.08 / В Киеве нетрезвый водитель сбил трех курсанток военного колледжа, у них тяжелые переломы

24.07 / Помпео о Китае: Свободный мир должен победить эту новую тиранию

01.07 / Польша вернет Газпрому 90 млн долларов

08.08 / Шмыгаль прокомментировал поездку Медведчука в Крым

03.09 / МВБ США обвинили в пристрастности после отказа публиковать доклад о России

18.08 / В Беларуси в СИЗО остаются 44 человека, задержанных на митингах

14.08 / В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска