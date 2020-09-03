Федосеева-Шукшина оскорблена тем, что Алибасов подал на развод за ее спиной

03.09.2020, 9:17, Разное

По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, актриса Лидия Федосеева-Шукшина оскорблена тем фактом, что Бари Алибасов подал на развод за ее спиной. Продюсер «На-На» не рассказал о своем решении жене лично, а просто подал в суд на расторжение этого брака.

Адвокат отметила, что артистка расплакалась, когда узнала эту новость. Вдова Василия Шукшина поверила Бари Алибасову, который уверял, что сделает ее счастливой. На браке настоял именно продюсер «На-На», уговорив Федосееву-Шукшину официально зарегистрировать союз. Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что актриса действительно любила второго супруга, поэтому даже в сложившейся ситуации желает ему здоровья и счастья.

Лидия Федосеева-Шукшина также понесла имущественные потери, так как подарила Бари Алибасову квартиру, расположенную в Новой Москве. В результате, продюсер переоформил эту недвижимость на помощника. После истории с квартирой артистка была готова к тому, что последует развод. Делить имущество с супругом она не намерена, однако хочет забрать подаренную квартиру, на которую суд наложил арест. Адвокат уверена, что им удастся признать сделку недействительной.

Бари Алибасов утверждает, что его отношения с женой разрушила ее дочь Ольга Шукшина. Кроме этого, сын продюсера заявил, что она и ее окружение специально спаивали отца. В результате Бари Каримович оказался в психиатрической больнице, так как у него последняя стадия алкоголизма.