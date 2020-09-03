В Великобритании найдено лекарство для больных тяжелой формой COVID-19

03.09.2020, 9:17, Разное

В Великобритании было найдено лекарство для пациентов с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о препарате гидрокортизон.

По словам ученых, лекарственное средство способно снизить смертность среди пациентов, тяжело переносящих коронавирус. Результаты проведенного исследования показали, что заболевшие, пребывающие в реанимационных отделениях, после семидневного курса гидрокортизона имели больше шансов на успешное выздоровление.

Таким образом, в Великобритании препарат станет вторым по счету, который должны одобрить для лечения COVID-19. Первым стало лекарство под названием дексаметазон.

Напомним, что впервые о вспышке коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря прошлого года. Уже в марте из-за быстрого распространения заболевания по миру ВОЗ объявила пандемию. В РФ всего заболели 1,005 миллиона человек (по состоянию на 2 сентября). Вылечились от коронавируса 821,169 тысячи пациентов, а скончались 17,414 тысячи.