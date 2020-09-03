 

В Великобритании найдено лекарство для больных тяжелой формой COVID-19

03.09.2020, 9:17, Разное

В Великобритании было найдено лекарство для пациентов с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о препарате гидрокортизон.
По словам ученых, лекарственное средство способно снизить смертность среди пациентов, тяжело переносящих коронавирус. Результаты проведенного исследования показали, что заболевшие, пребывающие в реанимационных отделениях, после семидневного курса гидрокортизона имели больше шансов на успешное выздоровление.

Таким образом, в Великобритании препарат станет вторым по счету, который должны одобрить для лечения COVID-19. Первым стало лекарство под названием дексаметазон.

Напомним, что впервые о вспышке коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря прошлого года. Уже в марте из-за быстрого распространения заболевания по миру ВОЗ объявила пандемию. В РФ всего заболели 1,005 миллиона человек (по состоянию на 2 сентября). Вылечились от коронавируса 821,169 тысячи пациентов, а скончались 17,414 тысячи.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / «Неблагодарная Болгария» глазами российских СМИ

09.07 / На официальном сайте Xiaomi появилась приставка Stick вместе с ценой

12.08 / Прилучный оправдал оказавшегося в любовном треугольнике героя сериала “Желтый глаз тигра”

19.07 / О проблемах современной российской судебной экспертизы Анатолий Владимирович Фурсов

15.07 / Мнение: Отсрочка украинизации

24.08 / Мнение: Новые протесты

04.07 / Мнение: Хазанов в больнице – вторая скорая увезла

24.07 / В гостях у Шайи ЛаБафа: экскурсия по особняку актера за 2 миллиона долларов в Лос-Анджелесе

01.07 / Все внимание на обручальное кольцо: Дольф Лундгрен и его молодая невеста на прогулке в Лос-Анджелесе

19.08 / Military Watch: Су-30 сможет стать лучшим убийцей кораблей с помощью новой ракеты Х-32

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска