Мнения: Минское соглашение будут спасать пенсионеры

03.09.2020, 9:08, Новости дня

1. Украинскую делегацию на переговорах в Минске возглавили два политических ветерана. Это первый президент страны – Леонид Кравчук и первый же ее премьер Витольд Фокин. Кравчук сразу же сделал несколько противоречивых заявлений. Например, он предложил наделить донецкую и луганскую земли статусом свободной экономической зоны. Но при этом добавил, что тогда не надо будет говорить об «особом статусе» Донбасса. То есть, предложил жителям региона отказаться от политических преференций в обмен на экономические, что не только противоречит самой логике Минских соглашений, но и просто нивелирует их.

1. Украинскую делегацию на переговорах в Минске возглавили два политических ветерана. Это первый президент страны – Леонид Кравчук и первый же ее премьер Витольд Фокин. Кравчук сразу же сделал несколько противоречивых заявлений. Например, он предложил наделить донецкую и луганскую земли статусом свободной экономической зоны. Но при этом добавил, что тогда не надо будет говорить об «особом статусе» Донбасса. То есть, предложил жителям региона отказаться от политических преференций в обмен на экономические, что не только противоречит самой логике Минских соглашений, но и просто нивелирует их.

2. С другой стороны, господин Кравчук обратился к украинскому парламенту с просьбой изменить постановление Верховной рады о том, что сначала граница Донбасса с РФ должна перейти под полный украинский контроль, а только потом в Донецкой и Луганской областях могут пройти выборы. Кравчук обратил внимание украинских парламентариев и на то, что в Минских соглашениях записано все наоборот.

3. Фокин пошел еще дальше и в интервью украинским СМИ выразил мысль о том, что, если Верховная рада не изменит свое постановление – это будет означать, что часть депутатов не заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Надо отметить, что господин Фокин, на первый взгляд, вообще высказал ряд достаточно рациональных идей относительно мирного процесса. Например, он предложил предоставить особый статус всем территориям Донецкой и Луганской областей. Также, он выразил готовность поехать на территорию ЛДНР, если на то будет поручение президента Владимира Зеленского.

Однако, как бы красиво ни звучали слова господина Фокина с призывами к разумному компромиссу, акцентировать внимание нужно на том, что именно он считает компромиссным решением. По мнению Витольда Фокина, ЛДНР должны отказаться от закрепления «особого статуса» в конституции. Комментирует он это так: «конституция – не проходной двор, менять ее по каждому поводу нецелесообразно». Интересно выходит: с одной стороны, экс-премьер, вроде бы, хочет мира, а с другой получается, что прекращение войны для него – «каждый повод». И этот словесный оборот нивелирует все рациональное, сказанное им до этого.

На самом деле, закрепление «особого статуса» в конституции, равно как и сохранение народной милиции – это заложенные в Минские соглашения «предохранители», которые призваны огородить жителей Донбасса от произвола Киева. Если не будет ополчения, то ничего не помешает украинским нацистам приехать и физически истребить в регионе всех, кого они посчитают своими врагами. И никакая украинская национальная полиция им не помешает, потому что в Незалежной глава МВД является и патроном радикалов.

У жителей Донбасса нет никакой веры киевской власти. Во-первых, жители региона понимают, что пока у власти на Украине будут майданные политики, народ Донбасса всегда в их глазах будет врагом.

Во-вторых, в ЛДНР хорошо помнят слова нынешнего мэра Днепра (Днепропетровска) Бориса Филатова, который в 2014 году, будучи одним из близких людей олигарха Игоря Коломойского сказал, что жителям Крыма можно обещать, что угодно, «а вешать будем потом». Безусловно, эту схему «майданные политики» распространяют и на людей Донбасса. Не стоит забывать и тот факт, что Зеленский тоже был человеком, приближенным к Коломойскому.

Но самый главный вопрос в том, чью позицию выражают Кравчук и, особенно, Фокин – свою или ЗЕ-команды? Думается, политических ветеранов офис украинского президента использует в своей политической игре. Скоро на Украине предстоят местные выборы. Для Зеленского сейчас крайне важно, чтобы его политическая сила «Слуга народа» (СН) взяла как можно больше мандатов в местных советах, и чтобы его люди заняли как можно больше кресел мэров.

Однако в реальности СН, как партия, из себя ничего не представляет, и ее рейтинг держится исключительно на популярности центральной власти, прежде всего самого президента Зеленского. А Зеленскому нужно продемонстрировать, что он по-прежнему сторонник мира, и его команда ищет способы прекращения войны.

В свете этого, два политических ветерана, как раз, очень подходят для того, чтобы высказывать вещи, которые понравятся тем людям на Украине, которые хотят мира, а таких большинство. А в дальнейшем от слов двух пожилых политиков ЗЕ-команда может и отречься.

Достаточно вспомнить историю с шоуменом из Донецка Сергеем Сивохой, который, по поручению ЗЕ-команды пытался организовать «платформу примирения». Но как только это не понравилось нацистам, и они избили Сивоху, власть имущие тут же от него отказались. Стоит учесть и то,что предложения Фокина в отношении Донбасса показались слишком мягкими украинским «ястребам». Один из их лидеров, Александр Турчинов, который в должности и.о. президента Украины начал войну на Донбассе, обвинил Фокина в том, что тот подыгрывает РФ и выражает антигосударственную позицию, после чего потребовал исключить Кравчука и Фокина из состава переговорной делегации, и возбудить против них уголовные дела.

Думается, как только пожилые политики перестанут быть нужными Зеленскому, то их тут же отправят на пенсию уже окончательно.

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