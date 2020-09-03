Угрозу утечки отходов ЦБК в Байкал сняли в Иркутской области

03.09.2020, 9:08, Новости дня

Угроза утечки в Байкал опасных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области снята, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

Кобзев сообщил, что был снижен «уровень надшламовых вод до минимума, который нам позволит ближайшие несколько лет пережить спокойно без угрозы их перемещения в озеро Байкал», передает ТАСС.

«Сегодня Байкалу уже ничто не угрожает. Мы можем констатировать, что превентивные мероприятия, которые мы выполняем, дают эффект. Даже ливни, которые прошли в июле-августе, позволили нам пережить летний паводок 2020 года без потрясений», – добавил он.

Кроме того, в Прибайкалье улучшается ситуация в сфере лесного хозяйства: по состоянию на 2 сентября объем незаконной заготовки леса сократился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Достигнуто это было благодаря смене руководства как в регионе в целом, так и в министерстве лесного комплекса. Игорь Кобзев и его команда отказали «черным лесорубам» в лояльности, которой они пользовались от правительства Сергея Левченко. Усиленный контроль привел к возбуждению 4,5 тыс. уголовных и административных дел на нарушителей лесного законодательства», – пишет Telegram-канал «Иркутский Коррупционер».

Отмечается, что «активное появление за две недели до выборов губернатора Иркутской области вбросов, фейков и заказных материалов против Игоря Кобзева материально обеспечивается конкретными группами людей, чьи интересы не совпадают с курсом врио на развитие региона».

«Серьезный удар» по нелегальному лесному бизнесу «ожидаемо вызвал недовольство тех, кто зарабатывает на незаконных и бесконтрольных рубках леса и его продаже в Китай».

«Жители Иркутской области тонко чувствуют происходящие прямо сейчас подвижки и их едва ли смогут обмануть материально заинтересованные политтехнологи, к тому же работающие за счет прибыли с незаконного уничтожения природных богатств Прибайкалья», – отмечает автор канала.

Напомним, после закрытия БЦБК на промплощадке осталось более 160 тыс. куб. м жидкости, содержащей черный щелок, который использовался как питательная среда для активного ила на промышленных канализационно-очистных сооружениях. Щелокосодержащая жидкость обнаружена в емкостях, в ливневой канализации и законсервированных очистных сооружениях. Также в картах-накопителях, где хранится шлам-лигнин и другие отходы комбината, был повышен уровень надшламовых вод. При возникновении паводковой ситуации могла произойти утечка этих отходов в Байкал, такая угроза уже была летом 2019 года, когда шли обильные дожди.

В июне правительство Иркутской области заключило соглашение на проведение работ по снижению уровня щелокосодержащей и надшламовой жидкости на БЦБК с компанией «Газэнергострой», получившей подряд на ликвидацию отходов комбината.

Черный щелок перемещают в резервуары, которые находятся на территории комбината, эти емкости отремонтировали. Надшламовые воды после очистки через канализационные сооружения сбрасывают в Байкал. Первоначальная очистка проводится на локальных очистных сооружениях БЦБК, дополнительная – на городских очистных Байкальска.

Вода после очистки соответствует нормативам. Кроме того, в 2019-2020 годах в районе БЦБК расчистили русла рек, чтобы снять угрозу схода селей, с которыми отходы могут быть смыты в Байкал.

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска – моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы БЦБК накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных. Основной объем отходов составляет шлам-лигнин. До 31 января «Газэнергострой» должен представить технологию его утилизации, до 31 января 2024 года – провести саму ликвидацию.