В Таганроге наградили проститутку, перевоспитавшую более 120 бандитов и уголовников

03.09.2020, 9:01, Разное

Нетипичный случай награждения произошел в Таганроге.

Известная на многих городских интернет-площадках проститутка Алина Чудаева победила в ежегодной муниципальной номинации «Сестра милосердия» и получила от властей денежную премию в размере 1,5 млн рублей.

Многие её клиенты писали исповеди в городских группах в социальных сетях, отказываясь от своего уголовного прошлого, и присылали чеки, где жертвовали все нажитые незаконным путем деньги на лечение людей, в монастыри и детские дома.

– Я психолог с высшим образованием, и я отдала свою душу и тело в жертву справедливости. Я знаю, что единственный способ действительно подступить к любому напрочь испорченному человеку, будь он бандит, депутат, убийца или всё сразу – переспать с ним. Многие закаленные урки прошли через меня и стали обыкновенными мирными дворниками, разнорабочими, кассирами. Приятно, что меня оценили не только штрафами за проституцию, а вот так — большой суммой денег. Это очень трогательно, я хочу поблагодарить всех кто поучаствовал в моей судьбе, — сказала Чудаева.

Ранее сообщалось, что одна пара из Таганрога развелась из-за разных взглядов на поправки в Конституцию.