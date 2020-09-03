 

Ученые обнаружили причину образования тромбов при тяжелой форме коронавируса

03.09.2020, 8:53, Разное

Шведские исследователи установили причину, вследствие которой происходит повышение свертываемости крови, а также образуется тромбоз на фоне заражение коронавирусом. Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Thrombosis and Haemostasis.
Оказалось, что повышение свертываемости крови происходит из-за запуска ответственной за этот процесс части иммунной системы. Сам иммунитет активизирует белок MBL (лектин), главной функцией которого является связывание маннозы. Однако подобная картина наблюдается при тяжелой форме коронавируса.

Системы комплемента (совокупности белков) занимаются тем, что распознают и обеззараживают вредоносные вирусы и бактерии, кроме того, они поражают поврежденные и мертвые клетки, попавшие в кровоток. Однако при повышении мощности иммунной системы начинают страдать здоровые клетки организма, в частности появляется тромбоз. При этом традиционные препараты для разжижения крови перестают помогать.



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