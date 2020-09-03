 

Первый сын Рудковской потребовал «освободить» Гном Гномыча

03.09.2020, 8:53, Разное

Старший сын Яны Рудковской Николай Батурин попросил маму «освободить» своего брата Александра Плющенко. Продюсер опубликовала в Instagram фотоснимок, где Гном Гномыч предстал первоклассником.
Если мама поздравила своего сына с Днем Знаний и началом школьной жизни, то брат искренне попросил «освободить» Гном Гномыча. При этом многие пользователи поддержали Николая Батурина, отметив, что тоже не любят отправлять братьев в школу.

В августе Александр Плющенко выступал на показах одежды популярных модных домов. Его можно было увидеть в вещах от Gucci и Louis Vuitton. А в апреле Яна Рудковская призналась, что ее сын в год зарабатывает не менее 12 млн рублей. Из своих доходов он оплачивает услуги нянь, охранников и водителей.



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