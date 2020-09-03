Таролог напророчила скорое замужество Полине Гагариной

03.09.2020, 8:53, Разное

Таролог Марианна Абравитова напророчила популярной российской певице Полине Гагариной скорое замужество. Ее избранником станет бизнесмен.

Несколько месяцев Полина Гагарина после шести лет совместной жизни развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Сама артистка предпочитает не комментировать тему расторжения брака. Что касается Исхакова, то в одном из постов он задался вопросом, не оказался ли он в итоге «дураком», если все равно пара развелась.

Таролог отметила, что Гагариной будет очень тяжело найти человека, с которым она согласится отправиться в ЗАГС в третий раз. Однако этого мужчину артистка все-таки встретит: им окажется влиятельный предприниматель. Артистка может заключить третий брак уже в скором времени.

Сейчас Гагариной хочется некоторое время побыть свободной. Специалист считает, что рядом с певицей должен находиться более жесткий человек, нежели ее экс-супруг.

Полина Гагарина развелась с мужем по причине, что то перестал соответствовать ее уровню внутреннего развития. Она уже не видела себя рядом с Исхаковым задолго до расставания. Знаменитости в целом являются разными людьми, которые были похожи друг на друга исключительно в определенный период жизни.