 

Лесные пожары в Ростовской области привели к гибели человека

03.09.2020, 8:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВ Красносулинском районе Ростовской области 14 человек пострадали и один погиб в результате лесного пожара, когда огонь перекинулся на строения на станции Замчалово, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

Артемов сообщил в ходе заседания оперативного штаба по ЧС, что «в Красносулинском районе, в районе станции Замчалово, повреждено огнем 15 нежилых и жилых строений», в результате пострадали 14 человек, погибла женщина 1935 года рождения, передает ТАСС.

Причиной пожаров могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщил глава администрации Красносулинского района Николай Альшенко.

Глава Белокалитвинского района Ольга Мельникова уточнила, что возгорание произошло в двух точках.

«Причина возгорания – замыкание на железнодорожном пути, это установлено, подтверждение (есть)», – добавил глава Каменского района Владимир Шевченко.

Глава администрации Тарасовского района Александр Закружной сообщил, что причиной пожара стало «предварительно, замыкание на электролинии».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области загорелись дачные дома.



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